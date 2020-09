The Rolling Stones har ligesom Elvis Presley og Robbie Williams toppet den britiske albumhitliste 13 gange.

Rockveteranerne i The Rolling Stones toppede endnu en gang den britiske hitliste fredag. Det har de gjort mange gange før. Men denne gang var det anderledes.

Bandet skrev således historie fredag ved at blive det første band med et nummer et-album i seks forskellige årtier.

Det oplyser Official Charts Company.

The Rolling Stones, der blev dannet i London i 1962, strøg direkte ind på førstepladsen med en nyudgivelse af deres album "Goats Head Soup". Det blev oprindeligt udgivet i 1973, hvor det også lå nummer et.

The Stones, som bandet ofte refereres til, turnerer fortsat jævnligt, selv om flere af medlemmerne, herunder forsanger Mick Jagger og guitarist Keith Richards, er godt oppe i 70'erne.

Bandet har nu toppet den britiske albumhitliste i alt 13 gange. Det er lige så mange gange som Elvis Presley og Robbie Williams.

Kun The Beatles har med 15 gange ligget nummer et på listen flere gange, oplyser Official Charts Company.

/ritzau/Reuters