The Rolling Stones meddeler, at bandet vender tilbage til scenen efter udsættelsen af en turné i USA, fordi frontmanden Mick Jagger skulle opereres.

Bandet spiller fredag aften i Chicago's Soldier Field. En anden koncert vil finde sted tirsdag.

The Rolling Stones har tidligere oplyst, at der ved koncerterne vil blive spillet klassiske hits som "Sympathy For The Devil" og "Paint It Black."

Turnéen "No Filter" blev udsat sidst i marts, da 75-årige Mick Jagger skulle igennem en hjerteoperation og have indopereret en hjerteklap.

Den nordamerikanske turné i USA og Canada skulle have været indledt i Miami 20. april og varet frem til 29. juni. De fans, der havde billet til aflyste koncerter, kan bruge billetterne til de nye koncerter.

Det legendariske band måtte også udsætte koncerter i 2016, da Jagger fik strubebetændelse.

Tidligere har forskellige uheld for guitarist Keith Richards medført aflysninger.

Det skete i 1998, da Richards faldt ned af en stige i sit hjem, og i 2006, da han faldt ned fra en kokospalme under en ferie.

/ritzau/AP