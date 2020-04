Skuespilleren Ranjit Chowdhry er død. Han blev 64 år gammel og har medvirket i flere internationale tv-serier.

Den indiske skuespiller døde onsdag på et hospital i Mumbai i sit hjemland. Det skriver Deadline.

Det internationale medie skriver, at Ranjit Chowdhry døde af et mavesår. Såret skulle være blevet så slemt, at en operation var nødvendig.

Den 64-årige skuespiller boede oprindeligt i New York i USA, men var taget hjem til Indien, fordi han skulle have en tandbehandling.

For all those who knew Ranjit, the funeral will be held tomorrow and a gathering to celebrate his life n share his stories on May 5th. With love, Raell.

Ranjit Chowdhry havde planer om at vende tilbage til New York, men blev stoppet af et rejseforbud som følge af coronavirussen.

Skuespillerens halvsøster, Raell Padamsee, har brugt sin private Instagram-konto til at mindes Ranjit Chowdhry. Hun skriver, at han vil blive savnet.

Ranjit Chowdhry blev begravet fredag, mens der vil blive afholdt en samling for at fejre hans liv. Det sker 5. maj.

Den 64-årige indiske skuespiller var bedst kendt for sine roller i 'The Office' samt 'Prison Break'.