USA nærmer sig 100.000 døde med coronavirus. Det markeres med dyster forside hos The New York Times.

Den store amerikanske avis The New York Times har søndag dedikeret tre sider - herunder forsiden - til 1000 forskellige nekrologer.

Nekrologerne består hver af en enkelt linje og handler om nogle af de mange amerikanske ofre for coronavirusudbruddet.

- De 1000 personer her afspejler blot én procent af det samlede antal. Men ingen er blot tal, skriver avisen i en kort indledning på forsiden.

Nekrologerne er indsamlet fra hele USA.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt af coronavirusset. Næsten 100.000 personer er bekræftet døde med coronavirus, hvilket er langt flere end Storbritannien, der med 36.757 har næstflest registrerede coronaofre globalt.

- Jeg ville gerne lave noget, som man kan kigge tilbage på om 100 år og så forstå omfanget af det, som vi gennemlever lige nu, siger Mark Lacey, der er indlandsredaktør hos The New York Times.

Et udpluk af de mange nekrologer lyder:

"Myles Coker, 69 år, New York City. Befriet fra fængsel på livstid". "Ruth Skapinok, 85 år, Californien. Fugle var vilde med at spise fra hendes hånd". "Jordan Driver, 27 år, Iowa. Gavmild ung mand med et smittende grin".

Alene i delstaten New York er der blevet registreret over 29.000 coronarelaterede dødsfald. Det er cirka samme antal som i store europæiske lande som Frankrig, Italien og Spanien.

Der bor omkring 19 millioner mennesker i delstaten New York. Der bor mellem 47 og 67 millioner i de tre europæiske lande.

De seneste dage har delstaten dog registreret de laveste antal nye dødsfald i lang tid. Fredag blev 84 coronasmittede bekræftet døde i New York. Det markerede først gang siden marts, at tallet blot var tocifret.

