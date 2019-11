Når Donald Trump sætter sig tilrette i Air Force 1 og flyver fra Washington D.C. til Florida for at fejre Thanksgiving, så bliver det med den varme vind i ryggen.

Trods to uger fyldt med afslørende vidneudsagn i forbindelse med den kommende rigsretssag imod præsidenten, så har Trump nemlig ikke bare bibeholdt sin popularitet. I meningsmålingerne har USAs 45. præsident sågar taget et lille-bitte hop i den positive retning.

Blandt republikanske vælgere har Trump således stadig næsten 90 procent opbakning. Og iblandt de såkaldt 'uafhængige vælgere' er opbakning bag Trump ifølge en ny CNN-undrsøgelse hoppet fra 42 til 47 procent.

»Måske gør demokraterne Donald Trump en tjeneste ved at hive ham i retten. De gør sig selv til historiens skurke og Trump til helten, der kæmper imod overmagten.« Sådan skriver journalist Brad Stephens i avisen New York Times.

Donald Trump fejrer Thanksgiving i Florida - sammen med familien. Foto: TOM BRENNER

Trumps politiske modstandere fra det demokratiske parti forsøger af få præsidenten afsat for magtmisbrug. Og de fastholder fortsat, at Trump samarbejdede med russerne i forbindelse med valget i 2016.

I den amerikanske befolkning er der dog ikke den helt store stemning for en rigsretssag.

Ikke alene koster sagen en formue. Så længe det juridiske torvtrækkeri fortsætter, sker der heller ikke ret meget på andre politiske fronter som sygesikring og infrastruktur.

Og selvom flere vidner i sidste uge fastholdt, at Trump brød loven, da han tilbageholdte amerikansk militærhjælp for at tvinge Ukraines præsident til at gøre ham en politisk rjeneste, så har Trump tilsyneladende ikke mistet én eneste stemme, tværtimod.

Trump-familien. Fra venstre: Eric Trump og hans kone, Lara, Donald Trump, præsidentens yngste, Barron, Melania Trump, (nu forhenværende svigerdatter) Vanessa Haydon og Donald Trump plus børnebørn Kia Trump og Donald Trump III, Ivanka Trump, Jared Kushner og endelig, Tiffany Trump. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Mar-a-Lago i Florida. Har skal Trump-klanen fejre Thanksgiving. Foto: JOE RAEDLE - AFP

Torsdag er én af USAs vigtigste helligdage, Thanksgiving. Og ligesom mange andre amerikanere, fejrer Donald Trump dagen sammen med familien.

På familiens luksushotel Mar-a-Lago i det sydlige Florida, vil Donald og Melania Trump således mødes med børnene Ivanka, Tiffany, Eric, Donald Jr. og den yngste Barron, samt kærester, ægtefælle og børnebørn.

Og der bliver masser at snakke om.

Således har Ivankas ægtemand, Jared Kushner netop fået en ny tjans af sin svigerfar. Inden udgangen af 2020 skal han således stå for opførslen af 700 kilometers grænsemur imellem USA og Mexico.

Familiens ældste søn Donald Trump Jr. topper den amerikanske bog-hitliste med sin venstrefløjsrevser, 'Triggered'. Og endelig har sønnen Eric Trump ifølge FoxNews stået bag en rekordstor indsamling til faderens 2020-valgkampagne.

Trods belastende afhøringer og truende rigsretssag, stiger Trumps popularitet. Foto: JOE RAEDLE

»Det er noget, der er helt knækket i vores system. I medierne bliver vi ved med at tro, at nedturen er begyndt. Men netop som vi peger på den nyeste skandale, så sker det uventede og for mange ulogiske, Donald Trumps popularitet stiger. Under Watergate skandalen førte nye skandaler til dyk i Richard Nixons popularitet. I Trumps tilfælde er det stik modsat,« skriver Brad Stephens i New York Times.

samtlige amerikanske medier spår fortsat, at rigsretssagen imod Donald Trump bliver en realitet. Og ifølge samme medier vil afstemningen i Repræsentanternes Hus finde sted inden Jul.

Det er dog det amerikanske senat, der skal afgøre, hvorvidt præsidenten er skyldig eller ej. Her har Trumps eget parti, republikanerne flertal. Og derfor tror ingen på en 'skyldig'-kendelse.