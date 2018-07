Der venter en særlig gave til det thailandske hold fodbolddrenge, som venter på at blive reddet ud af grotte.

Moskva. Hele verden følger med i bestræbelserne på at redde det thailandske fodboldhold, som i to uger har været fanget i en oversvømmet grotte.

Det gælder tilsyneladende også toppen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

I hvert fald har præsidenten, Gianni Infantino, lovet de indespærrede drenge, at de får en tur til VM-finalen i Moskva 15. juli, hvis de er ude af grotten til den tid.

- Hvis de bliver genforenet med deres familier i de kommende dage, som vi alle håber, og hvis deres helbred tillader dem at rejse, så vil Fifa med glæde invitere dem til årets VM-finale som vores gæster, skriver Infantino i et brev til det thailandske fodboldforbund.

Holdet, der består af 12 drenge i alderen 11 til 16 og deres træner, besluttede sig efter en træning for at udforske Tham Luang-grotten i Chiang Rai-provinsen.

Kraftig regn og stigende grundvand betød imidlertid, at holdet blev fanget i grotten uden mulighed for at komme ud.

Først i denne uge lykkedes det dykkere at lokalisere dem i en luftlomme i grotten, og nu arbejdes der på højtryk på at få dem ud derfra.

/ritzau/