Myndighederne håber, at et pressemøde kan få medierne til fremover at holde sig på afstand af drengene.

Chiang Rai. De 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, som sad fanget i en grotte, forventes at blive udskrevet onsdag.

Herefter vil nogle af drengene deltage i et pressemøde med medier fra hele verden. Det oplyser talsmand for regeringen Sunsern Kaewkumnerd.

Myndighederne håber, at et pressemøde med deltagelse af de nu verdenskendte drenge, kan få medierne til at holde sig på afstand, når drengene vender hjem til deres familier.

- Vi holder dette pressemøde, så medierne kan stille dem de spørgsmål, de måtte have. Og så kan drengene efterfølgende vende tilbage til deres normale hverdag uden at blive chikaneret af medierne, siger Sunsern Kaewkumnerd.

Drengene har siden redningsoperationen i sidste uge været indlagt til observation. Planen var oprindeligt, at de først skulle udskrives torsdag, men det er siden blevet ændret.

/ritzau/AFP