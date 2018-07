Myndighederne håber, at et pressemøde kan få medierne til fremover at holde sig på afstand af drengene.

Chiang Rai. De 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, som sad fanget i en grotte i 17 dage, bliver udskrevet onsdag.

Herefter vil nogle af drengene deltage i et pressemøde med medier fra hele verden. Det oplyser talsmand for regeringen Sunsern Kaewkumnerd ifølge nyhedsbureauet AFP.

Verdens øjne har den seneste måned været rettet mod drengene. De skal derfor ikke bare bearbejde episoden i grotten, drengene skal også håndtere et stort pres ved pludseligt at være blevet verdenskendte.

Myndighederne håber, at et pressemøde kan få medierne til at holde sig på afstand, når drengene vender hjem til deres familier.

- Vi holder dette pressemøde, så medierne kan stille dem de spørgsmål, de måtte have. Og så kan drengene efterfølgende vende tilbage til deres normale hverdag uden at blive chikaneret af medierne, siger Sunsern Kaewkumnerd.

Pressemødet vil vare 45 minutter og vil blive tv-transmitteret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 23. juni gik drengene og deres træner ind i en stor grotte i det nordlige Thailand.

Regnmasser og stigende vandstand tvang dem længere og længere ind i grotten. Først ni dage senere blev de fundet af dykkere, der søgte efter dem.

Siden redningsoperationen i sidste uge har alle 13 været indlagt til observation. Planen var oprindeligt, at de først skulle udskrives torsdag, men det er siden blevet ændret.

En thailandsk dykker mistede livet, da han deltog i et arbejde med at placere iltflasker i grottens gange.

Flere dykkere kom også i fare - netop som redningsoperationen var ved at være overstået.

Dykkere fra den thailandske flåde siger, at de var tæt på ikke at kunne komme ud efter redningen af 12 fodbolddrenge og deres træner.

Kilder i Thailands militær har fortalt den amerikanske tv-station ABC-News og avisen The Guardian, at det store pumpesystem, der i mange dage havde pumpet mange millioner liter regnvand ud af grotten, svigtede, meget kort tid efter fodboldholdet var reddet ud.

