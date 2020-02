Thailand lider under den nuværende coronavirus, der udspringer sig fra Kina.

11 millioner turister fra det store land nordpå fandt sidste år vej til de thailandske strande. Men siden den frygtelige coronavirus brød ud, kommer der ingen.

Kina har lukket sine grænser for alle gruppeturister, og det gør ondt på de lande, der får flest kinesiske gæster.

Derfor kommer det ikke som nogen overraskelse, at 3.000 elever samledes fredag i Thailands Ayutthaya-provins for at sende de bedste hilsener om god valentinsdag-bedring til kineserne.

'Kina, bliv ved med at kæmpe,' sang elever og lærere fra Jirasat Wittaya-skolen, mens de stod i hjerteformation med et par elefanter i skolegården.

»Nu føler folk i Kina sig nervøse og ængstelige, så folk fra andre lande skulle give dem selvsikkerhed, så de kan fortsætte med at kæmpe,« siger Liang Jie.

Han er en kinesisk sproglærer fra byen Xiamen, der ligger på Kinas østkyst. Det skriver Channel News Asia.

»Så hvis thaierne kan give os noget selvtillid og støtte, så vil vi sandelig være taknemmelige.«

Thailand har indtil nu 33 personer, der er smittet med coronavirus. Men ingen er døde.

I den sidste opdatering opregner Kinas Nationale Sundhedskommission 121 nye dødsfald og 5.090 nye smittede.

Det bragte torsdag totalen op på 63.851 smittede.