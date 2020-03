De mange elefanter, der arbejder i den thailandske turistindustri, har naturligvis ikke noget at lave under den igangværende coronakrise, hvor alle udenlandske turister er forment adgang til landet. Og det er slemt.

Så slemt, at mange af elefanterne risikerer at sulte, blive solgt til zoologiske haver eller havne i den illegale træhugstindustri. Det mener de miljøbevidste forkæmpere for elefanternes rettigheder.

De godt 2.000 store dyr, der arbejdede i turistindustrien, før coronakrisen slog til over hele verden, havde i forvejen et relativt stressende liv, hvor de blandt andet gav turisterne rideture. Men nu er det umuligt for elefanterne at tjene nok til at betale for de godt 300 kilo foder, de skal have hver eneste dag.

Nu efterlyser deres ejere, at der laves en hurtig aktion. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Elefanten maler at maleri i Thai Elephant Conservation Center. Foto: Finn B. Hansen

»Min chef gør hvad han kan, men vi har ingen penge,« siger mahouten Kosin, der tager sig af sin egen elefant Ekkasit nær Chang Mai i den nordlige del af Thailand.

En mahout - eller en elefantejer - tjener for øjeblikket 70 procent mindre end før coronakrisen.

Frygten er, at de store dyr nu bliver blandet ind i træfældningindustrien - som har været ulovlig i over 30 år - på grænsen til Myanmar. Andre elefanter kan blive tvunget til at tigge om føde.

Elefanternes bekymringer tog til i slutningen af januar i år. De kinesiske turister, som udgør flertallet af Thailands 40 millioner årlige turister, faldt lige pludseligt med 80 procent i februar, da Kina lukkede for al turisme ud af landet.

En ung elefant optræder for publikun i Thai Elephant Conservation Center. Foto: Finn B. Hansen

I slutningen af marts måned gjorde restriktioner på rejser ind i Thailand det helt umuligt for turister at komme ind i landet.

Med elefanter tæt på sultegrænsen på grund af den manglende indkomst er situationen tæt på en krise, siger Saengduean Chailert, der ejer Elephant Nature Park.

Hendes hjem for godt 80 af de store dyr tillader kun de besøgende at observere elefanterne. Det står i stærk kontrast til de steder, hvor man stadig tillader turisterne at få en tur på ryggen af dyrene.

Hun har organiseret en fond til at hjælpe med at skaffe foder til elefanterne og hjælpe mahouter i næsten 50 elefantlejre over hele landet.

En elefant optræder for publikum i Thai Elephant Conservation Center. Foto: Finn B. Hansen

I mellemtiden er rådet om hjælp blevet større, og det gælder ikke mindst regeringen i Thailand, som opfordres til at træde til.

»Vi har brug for 1.000 bath (200 kroner) om dagen for en enkelt elefant,« siger Apichet Duangdee, som tager sig af driften af Elephant Rescue Park..