Journalister og private har fulgt en thailandsk redningsaktion tæt, og det blev tophistorie hos mange medier.

Bangkok. Der er de seneste dage blevet søgt, delt, "liket" og opdateret i massevis, når folk over hele verden har fulgt, hvordan redningsaktionen med 12 drenge og deres fodboldtræner i Thailand forløb.

Holdet var blevet fanget i et grottesystem i den nordlige del af landet 23. juni. Her var de gået ind efter en fodboldtræning, men massive regnmængder oversvømmede grotten og indespærrede dem i over to uger.

Efter at det af en thailandsk soldat, var bekræftet, at alle var ude af grotten, begyndte det sociale medie Twitter at gløde.

Inden for en time var 130.000 tweets med ordene "all 12" offentliggjort. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den glædelige nyhed blev tophistorien på Twitter, og den overskyggede dermed blandt andet den amerikanske præsident, Donald Trumps, nominering af en ny højesteretsdommer.

Da holdet forsvandt, fik det i begyndelsen ikke stor omtale. Først da britiske dykkere 2. juli fandt holdet dybt inde i grotten, gik det for alvor amok.

Mange internationale journalister rejste til Thailand for at berette om situationens udvikling og sendte live over Facebook, mens folk hjemme i stuerne med ængstelse opdaterede nyhedssider, søgte på internettet efter det seneste nye og udtrykte sympati på sociale medier.

På Twitter og Instagram har folk fra nær og fjern skrevet støttende beskeder, givet gode råd og lavet tegninger af drengene i grotten. De er delt under hashtags som #Thaicaverescue #boarteam #Thainavyseals #PrayForThaiBoys and #Bringtheboarteambackhome.

En googlesøgning med ordene "thai cave rescue" genererede ifølge Reuters flere end 359 millioner hits, hvoraf langt størstedelen stammer fra tiden, efter at drengene og deres træner blev fundet af de britiske dykkere.

Hos det britiske medie BBC er det også de dramatiske historier om drengenes situation og redningsindsatsens udvikling, som tirsdag aften ligger blandt de mest læste og sete indslag på siden.

Mens størstedelen af verden har kigget mod de 13 i grotten, har Kina derimod ikke haft stort fokus på skæbnen for det indespærrede hold. Kinesiske medier har derimod været præget af nyheder om en bådulykke ud for den thailandske ø Phuket, som kostede 44 kinesiske turister livet.

På siden Sina Weibo, der er den kinesiske pendant til Twitter, opnåede ordene "thai boys football team rescued" en 39.-plads over de mest populære emner.

Tirsdag, hvor de sidste fem blev reddet ud fra grotten, er emnet slet ikke med i statistikken på den kinesiske søgemaskine Baidu.

