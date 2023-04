Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Byen er kendt for sin smukke bjergudsigt.

Men den er der ingen, der kan se lige i øjeblikket.

Luftforureningen i den thailandske by Chiang Mai har nu nået et niveau, som er 19 gange højere end WHOs anbefalede niveau.

Det skriver CNN.

Den luftforurende dis hænger henover byen. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Den luftforurende dis hænger henover byen. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

10. april anbefalede regeringen, at borgerne afholdt sig for udendørs aktiviteter og bar maske.

Forureningen har også stor betydning for byens turisme.

Den er nemlig faldet markant. Før coronapandemien besøgte 10,8 millioner turister om året byen, men nu er antallet af hotelreservationer faldet med 45 procent.

Forventningen var ellers, at dette tal ville være oppe på 80 til 90 procent i forbindelse med den thailandske højtid, Songkran, som finder sted i denne uge.

I marts nåede byen helt op på 289 på IQAirs indeks for luftkvalitet. Her slog byen også storbyer som Lahore og New Delhi, der er kendt for sine store mængder luftforurening.

Nu er byen 'kun' på 171, men som nævnt er det fortsat et niveau, som er alt, alt for højt.

Myndighederne har bebrejdet en blanding af skovbrande og afbrænding af afgrøder i Thailand og nabolandene for den voldsomme luftforurening.

Thailands premierminister Prayuth Chan-ocha sagde i sidste uge, at han har koordineret med Laos og Myanmar for at reducere såkaldte 'hot spots' i grænseområdet.