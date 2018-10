De thailandske myndigheder har med øjeblikkelig virkning forbudt turister at overnatte på øen Similan Island, der ligger 70 km nordvest for ferieøen Phuket.

Samtidig bliver der pr. 1. januar sat et dagligt maksimum på antallet af besøgende, så 3.325 kan komme til øen pr. dag, mens tallet for fritidsdykkere bliver 525 om dagen.

Endelig bliver det forbudt at sejle ud til øen med tourbåde, der har en kapacitet på mere end 100 passagerer. Det skriver den thailandske avis khaosodenglish.com.

Beslutningen bliver annonceret i Royal Gazettes mandagsudgave.

Thailandske longtail-både ligger fortøjet ud for Similan Island. Foto: Shutterstock

Ifølge teksten i Royal Gazette bliver øens økologi beskadiget af turisternes forurening. Det går specielt ud over korallerne og de dyr, der lever der.

Reglen vil gælde både dem, som kan overnatte på både, og dem, som overnatter på land.

Der er dog en undtagelse - det gælder de både, der laver dybtvands-dykning, med en licens udstedt af de nationale park-rangere.

De - og deres passagerer - får lov til at blive i området i op til fire dage.

Store tourbåde ligger for anker ud for den smukke kyst på Similan Island. Foto: Shutterstock

Den massive interesse for øen, der ligger i Phang Nga-provinsen, har fået folk til at spekulere på, om øen kan blive ødelagt så meget, at dens fauna ikke kan genoprettes.

Øen besøges af flere end 5.000 daglige gæster, når den er åben.

Allerede i maj i år blev der lukket ned for overnatningsmuligheder på selve øen.

Det skete for at reducere antallet af besøgende og begrænse forureningen af fødevarer og andet spild.

Det blev fra i tirsdags forbudt at overnatte i og ved Similan Island, der ligger 70 km nordvest for ferieøen Phuket i Thailand. Foto: Google Maps

I sidste uge blev den verdensberømte Maya Beach på Phi Phi-øerne i Andamanerhavet - kendt fra filmen 'The Beach' - lukket helt af for turister - foreløbig på ubestemt tid.