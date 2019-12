For noget nær første gang nogen sinde har den thailandske hær udtrykt sin beklagelse over, at dens soldater har dræbt tre uskyldige muslimer i en jungle i den sydlige del af landet.

Der har hersket et oprør i de tre sydlige provinser siden 2004, hvor de malaysisk inspirerede muslimer kæmper for deres rettigheder.

Over 7000 mennesker har hidtil mistet livet – flest civile, både buddhister og muslimer – og mandag gik det så galt for regeringshæren. Det skriver AFP.

Specielle sikkerhedsstyrker dræbte tre mænd i alderen 24 til 27 år i junglen i provinsen Narathiwat, fordi de troede, at de var muslimske terrorrister.

Her bringes liget af en thailandsk mand til et hospital tirsdag. Foto: MADAREE TOHLALA Vis mere Her bringes liget af en thailandsk mand til et hospital tirsdag. Foto: MADAREE TOHLALA

Kommandøren for hæren i de sydlige provinser gav udtryk for soldaternes 'forkerte tolkning' af de tre menneskers tilhørsforhold:

»Alle tre mennesker, der blev dræbt, var almindelige indbyggere i en landsby. De var ikke militante,« lød den undskyldende forklaring fra general Pornsak Poolsawat onsdag.

De tre dræbte mænd havde ledt efter føde i junglen, sagde Pornsak.

Han lovede en undersøgelse, der skal klarlægge, om soldaterne havde skudt med vilje for at dræbe mændene. Det vil i så fald føre til en retssag.

Rangere fra den thailandske hær holder vagt, efter at specialstyrker ved en fejl har dræbt tre mulimske mænd. Foto: MADAREE TOHLALA Vis mere Rangere fra den thailandske hær holder vagt, efter at specialstyrker ved en fejl har dræbt tre mulimske mænd. Foto: MADAREE TOHLALA

Kritikere er derimod mere skeptiske. Der er aldrig blevet indledt en retssag mod nogen fra militæret i de tre sydlige provinser, der er blevet fundet skyldige i noget som helst.

De beskylder derimod den thailandske hær for at fare for hårdhændet frem i deres kamp mod, hvad de kalder terroristerne.

De tre dræbte blev tirsdag bragt ned fra det bjergrige terræn, og de tårevædede familiemedlemmer samledes, men de dræbte blev ført til et nærliggende hospital.

Hærens undskyldning kommer, bare måneder efter muslimen Abdulloh Esormusor døde i august.

Dette arkivfoto fra den 25. oktober 2004 viser muslimske mænd, der er blevet tvunget ned af den thailanske hær. For 15 år siden døde mange muslimer af luftmangel i hærens lastbiler, og det startede opgøret. Foto: AFP Vis mere Dette arkivfoto fra den 25. oktober 2004 viser muslimske mænd, der er blevet tvunget ned af den thailanske hær. For 15 år siden døde mange muslimer af luftmangel i hærens lastbiler, og det startede opgøret. Foto: AFP

Han var blevet tilbageholdt af militæret og blev efterladt i koma efter at være blevet afhørt i et notorisk thai-center.

Mistænkelige personer bliver tit taget med til disse centre for at blive afhørt.

Menneskerettighedsgrupper har dokumenteret, at der foregår tortur i disse lejre.