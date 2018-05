En distriktchef i Thailand har nærmest klippet vingerne af byens duer. Han betaler nemlig indbyggerne for at fange dem.

Provinsen Lopburi, der ligger godt 150 kilometer fra hovedstaden Bangkok, er mest kendt for dets menageri af flere tusinde aber, men blev i begyndelsen af denne uge også kendt for sine duer. Eller jagten på dem. Distriktchefen betaler nemlig ikke kun indbyggerne for at fange duerne, som tæller flere hundredetusinder, han opfordrer dem også til at spise dem.

»Antallet af duer stiger fire-fem gange hvert år, så hvis vi ikke gør noget, vil problemet blive værre,« siger Plaek Thepparak, der er regeringsmand i distriktet og idemanden bag kampagnen. Det skriver straitstimes.com.

Provinsen har erklæret krig mod duerne, fordi plageånderne skider på regeringsbygninger, historiske steder, templer og huse, mens de også ødelægger de lokale afgrøder.

»Før kunne man drikke regnvandet, men nu skal man købe vand, fordi regnvandet bliver beskidt af fuglenes afføring,« forklarer Plaek Thepparak yderligere.

Der er ti bath (to danske kroner) i belønning for hver fugl, der går i fælden. De bliver så sendt i karantæne i en nærliggende provins.

Men de risikerer også at blive kogt. Myndighederne opfordrer de lokale til at spise de indfangede duer, hvis de behandler dem hygiejnisk og koger dem ordentligt.

Byen Lopburi var tidligere i denne uge vært for en due-konkurrence. Den, der kogte den bedste ret af duekødet, kunne vinde priser.

Der blev blandt andet lavet en simpel, stegt due med tilhørende papaya-salat.