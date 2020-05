Det kommer næppe som den helt store overraskelse for nogen, men antallet af udenlandske turister i Thailand var i april måned et stort, rundt nul. Zero. Der kom simpelthen ingen turister til landet, der er lukket helt ned på grund af coronapandemien.

Og så har Thailand ikke været særligt hårdt ramt af coronavirussen. 3.076 er blevet smittet, og blot 57 personer er registreret døde.

Den store, internationale lufthavn Suvarnabhumi er totalt lukket for passagertrafik. Det nationale luftfartsselskab, Thai Airways, har søgt beskyttelse mod konkurs, og der kan ikke rejses krav mod selskabet uden for Thailand.

De udlændinge, der er strandet i landet, er ikke talt med i denne opgørelse, skriver Bloomberg. Det thailandske turistministerium oplyser data om turisterne i en pressemeddelelse fredag den 29. maj.

De bliver trænet i baren, som er helt tom for udenlandske gæster, i Patpongkvarteret i Bangkok.

Til sammenligning ankom der 3,2 millioner turister i samme måned sidste år. De genererede en omsætning på 44 millioner kroner.

Den sidste rapport viser, at tallet er skrumpet ind til et nul for første gang i historien, siden Bloomberg begyndte at opgøre det i 1990'erne.

Internationale fly blev forbudt fra dagene omkring den 1. april, og de kan ikke lande i Thailand før efter den 30. juni. Men til den tid vil det thailandske samfund blive åbnet igen, skriver The Staits Times.

Til den tid bliver der igen international trafik i lufthavnene, og det natlige udgangsforbud, der gælder hele Thailand, bliver ophævet.

Sådan ser det ud, når man spiser i en restaurant i Bangkok, med en meter mellem hver.

Allerede nu kan biografer og teatre åbne, men der må højst være 200 mennesker til stede til forevisningen. Udgangsforbuddet bliver reduceret til fire timer, fra 23 til 03. I nogle provinser kan hotellerne godt åbne.

Zoologiske haver, skønhedssaloner og de traditionelle thaimassager får også lov til at åbne nu – med den rette sociale afstand på en meter mellem kunderne.

Turistbranchen har vokset sig stor i Thailand, specielt i dette århundrede. Kineserne er de nye turister, og de kom i millionvis, indtil coronapandemien satte en stopper for det i starten af året.

Indtægterne fra turisterne udgjorde sidste år godt en femtedel af bruttonationalproduktet (BNP). Turistindustriens totale stop får den thailandske økonomi til at se frem mod den værste nedgang i omkring to årtier.

Der er næsten helt mennesketomt i denne bar i Patpongs distrikt i Bangkok.

Den forsigtige melding siger, at nedgangen i BNP i år vil være på mellem 5 og 6 procent.