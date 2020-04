Et tysk luksushotel og et harem af elskerinder.

Det er, hvad den thailandske konge, Maha Vajiralongkorn, i øjeblikket får massiv kritik for.

Indlogeringen på luksushotellet med de angiveligt i alt 20 konkubiner - plus det løse i form af diverse medarbejdere - skyldes nemlig, at kongen har sat sig selv i corona-karantæne.

Den specielle karantæne er dog ikke vel mødt af den thailandske befolkning. Det skriver Bild.

Kritikken skyldes, at det pågældende hotel Grand Hotel Sonnenbichl - ligesom alle andre hoteller i Tyskland - er blevet lukket ned som følge af coronakrisen.

Hotellet har dog fået en særlig tilladelse af de tyske myndigheder, således at den 67-årige thailandske konge og hans harem af konkubiner, som er en blanding af en elskerinde og en hustru, har fået lov til at booke alle hotellets værelser.

I kongens hjemland spreder den dødelige virus sig dog med hastig fart, og befolkningen er derfor ikke begejstrede for, at Maha Vajiralongkorn har forladt landet.

Dette er tydeligt at se, hvis man tager et kig på det sociale medie Twitter, hvor hashtagget '#hvorforharvibrugforenkonge? er brandvarmt. På under et døgn fik hashtagget omkring 1,2 millioner hits.

Ifølge The Independent har kongehusmodstanderen Somsak Jeamteerasakul, som lever i eksil i Frankrig, delt en række opslag på Facebook, hvor han kritiserer, at kongen er 'flygtet' fra sin befolkning under krisen.

'Han (kong Maha Vajiralongkorn, red.) efterlader den thailandske befolkning, så de må håndtere deres bekymringer om virussen alene', skriver han.

Det thailandske sundhedsministerium oplyste lørdag, at 109 flere personer i Thailand er bekræftet positiv for coronavirussen. Det betyder, at det samlede antal af smittede i landet lørdag lå på 1.245 personer.

Maha Vajiralongkorn har siddet på kongetronen siden 2016, hvor hans far, kong Bhumibol Adulyadej, døde. Kong Bhumibol Adulyadej nåede at være konge i 70 år.