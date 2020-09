Nu har man set det med. Den thailandske konge har genindsat sin royale gemalinde - en særlig ledsagerske - som han ellers fyrede på gråt papir for godt et år siden.

Dengang fik hun frataget alle sine ordrer i et dramatisk fald fra tinderne, skriver BBC.

Kongen Maha Vajiralongkorn gav Sineenat Wongvajirapakdi både hendes rang og titler tilbage onsdag, afslørede mediet Royale Gazette ifølge BBC.

Sineenat Wongvajirapakdi blev ellers frataget det hele i oktober 2019, kun måneder efter hun var blevet udnævnt til gemalinde - en titel, der ikke har været brugt i det thailandske kongehus i næsten et århundrede.

Den royale consort Sineenat Wongvajirapakdi i fuld faldskærmudspringer udstyr. Foto: AFP PHOTO / THAILANDS ROYAL OFFICE

Det kongelige palads har udtalt, at hun var røget i unåde, fordi hun prøvede at matche den samme status som dronningen.

Da hun blev fyret sidste år, blev hun også beskyldt for at 'begå sig ufordelagtigt og ikke være loyal over for kongen'.

Hun er født i 1985 i det nordlige Thailand, og hun arbejdede som en sygeplejer, inden hun indgik i en relation med den daværende kronprins Vajiralongkorn.

Hun blev til sidst bodyguard, pilot og faldskærmsudspringer, inden hun blev en del af den kongelige livgarde, hvor hun blev majorgeneral i starten af 2019.

Sineenat Wongvajirapakdi er nu genindsat som major-general i kongens livgarde. Foto: DAMIR SAGOLJ

Titlen som gemalinde fik hun i juli sidste år, kun måneder efter at kongen giftede sig for fjerde gang.

Hustruen denne gang hed dronning Suthida, som indtil vielsen havde stået for kongens personlige sikkerhed.

Men glæden blev kortvarig for kongens seneste hustru. Bare måneder efter røg både rangen og titlerne.

Det fik mange til at spekulere på, hvad hun dog havde gjort. Men det forbliver formentlig en hemmelighed - det kan aldrig siges officielt, når det handler om en gemalinde.

Sineenat Wongvajirapakdi har også fået et flycertifikat. Foto: Reuters / Royal Household Bureau

Og Thailands lovgivning forbyder forøvrigt enhver kritik af monarkiet - med kraftige fængselsdomme til forbryderne.

For omkring 10 år siden blev en schweizer idømt fængsel i 100 år for at have malet overskæg på 10 plakater af den daværende konge Bhumipol.

Han blev dog udleveret til Schweiz efter nogle måneder i et thailandsk fængsel.

Nu tilbringer kongen af Thailand det meste af sin tid i Tyskland, hvor han under coronakrisen delvist har opholdt sig i Garmisch-Partenkirchen i et ellers lukket hotel ved navn Grand Hotel Sonnenbichl.

Kong Maha Vajiralongkorn og Sineenat Wongvajirapakdi, der er Royal Noble Consort, i det kongelige palads i Bangkok. Foto: Reuters / Royal Household Bureau

Thailands konger har gennem tiderne giftet sin med masser af koner - eller såkaldte gemalinder. Men indtil den seneste kom til, var den hidtil eneste gemalinde en, der blev udnævnt i 1920'erne.

Læge før den nuværende konge, eller hans far, var ved magten.