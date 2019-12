Thailands politi må indrømme, at det var en katastrofal fejl at løslade en seriemorder efter 14 års fængsel. Han er netop blevet anholdt igen for et nyt mord. Politiet fik fat på ham onsdag i et tog på vej fra Issan i det nordøstlige Thailand til Bangkok.

Han nåde kun at 'nyde' sin tid i frihed i syv måneder. Det skriver AP.

Somkid Pumpuang blev anholdt, efter en landsdækkende menneskejagt blev indledt, da han blev identificeret som hovedmistænkt i drabet søndag på en hotelansat pige i provinsen Khon Kaen.

Her ses et mugshot af seriemorderen Somkid Pumpuang. Foto: AFP PHOTO / ROYAL THAI POLICE Vis mere Her ses et mugshot af seriemorderen Somkid Pumpuang. Foto: AFP PHOTO / ROYAL THAI POLICE

Han havde fået tilnavnet 'Jack the Ripper fra Thailand', efter han i 2005 blev fundet skyldig i drab på fem unge kvinder.

De arbejdede som natklubentertainere og massøser – og han kvalte eller druknede dem alle fem.

Men i maj i år fik han pludselig sin frihed tilbage.

Nu siger personalet ved det fængsel, hvor han afsonede, at det skyldes en forfejlet taktik, som var resultatet af, at han havde gjort det godt, mens han sad inde.

Her bliver Somkid Pumpuang ført til retten af to thailandske politibetjente. Foto: ROYAL THAI POLICE / HANDOUT Vis mere Her bliver Somkid Pumpuang ført til retten af to thailandske politibetjente. Foto: ROYAL THAI POLICE / HANDOUT

Politioberst Khajornrit Wongrat har 'ansvaret' for det seneste mord.

Han siger, at den nu afdøde kvinde havde mødt manden på nettet, og han var flyttet ind hos hende tidligere på måneden.

»Hun fortalte sin datter, at hun skulle giftes med manden den 15. december. Det var dagen, hvor hun døde. Hendes ven forsvandt samme dag,« siger oberst Khajornrit.

Fotos på den afdødes Facebook af hende og vennen fik politiet til at konkludere, at der var tale om Somkid.

Seriemorderen Somkid Pumpuang er fanget igen. Foto: ROYAL THAI POLICE / HANDOUT Vis mere Seriemorderen Somkid Pumpuang er fanget igen. Foto: ROYAL THAI POLICE / HANDOUT

En menneskejagt blev straks sat i gang: Med en dusør på 50.000 bath for oplysninger, der førte til hans anholdelse – og en advarsel om, at han var meget farlig

Det gav straks bonus. En ungt par i et tog på vej til Bangkok ringede til politiet og fortalte, at han sad i nærheden. Han blev anholdt, næste gang toget holdt.

Direktøren for fængselsvæsenet, Narat Sawettanan, indrømmede på en pressekonference, at det var en fejl at løslade Somkid Pumpuang.