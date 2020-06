Over 1.000 elefanter har gået en lang vej hjem gennem bakkerne i det nordlige Thailand. De er på vej hjem for at undgå at sulte ihjel. Turisterne er nemlig blevet væk siden begyndelsen af april på grund af coronapandemien.

For mange af elefanterne er hjemmet landsbyen Huay Pakoot. Der har generationer af etniske karen-mahoutter (elefantopdrættere) opfostret de store dyr i århundreder.

Karenfolket lever både i Thailand og på den anden side af grænsen i Myanmar.

Men det er i Chiang Mai, 180 kilometer væk, mange af mahoutterne og deres elefanter har haft arbejde – så længe turisterne strømmede til byen.

Direktøren for Thai Elefant Alliancen, Theerapat Trungprakan, giver en godbid til en elefant, som har fået en midlertidig kæde på. Godt 3.000 elefanter i Thailand står uden arbejde pga. coronavirussen. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Direktøren for Thai Elefant Alliancen, Theerapat Trungprakan, giver en godbid til en elefant, som har fået en midlertidig kæde på. Godt 3.000 elefanter i Thailand står uden arbejde pga. coronavirussen. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

De var ansat i parker eller 'reservater', hvor de lokkede penge ud af lommerne på turisterne.

Nogle af lejrene brugte voldelige metoder for at træne elefanterne.

Det hele sluttede brat i begyndelsen af april, hvor coronavirussen meldte sin ankomst. Thailand slap nådigt med 3.125 smittede og kun 58 døde. Det er de officielle tal fra 11. juni 2020.

I midten af marts fik elefantparkerne nok og lukkede ned. Over 3.000 elefanter stod pludselig uden arbejde.

En mor og en ung elefant bader i floden i den nordlige Chiang Mai-provins i Thailand. Over 1.000 elefanter er kommet hjem til deres landsbyer i løbet af de sidste to måneder. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere En mor og en ung elefant bader i floden i den nordlige Chiang Mai-provins i Thailand. Over 1.000 elefanter er kommet hjem til deres landsbyer i løbet af de sidste to måneder. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Mange mahoutter valgte at bringe deres elefanter hjem – en del til landsbyen Huay Pakoot.

»De er trætte, men alle er lykkelige,« siger Chaiyaporn, som har været elefantopdrætter de sidste 15 år, til nyhedsbureauet AFP.

»De har en god hukommelse. Det ser ud til, at de efter flere år i andre byer kender stedet og virkelig føler, at de er kommet hjem,« siger den 35-årige.

Landsbyen har normalt færre end 10 elefanter, men i dag lever der mere end 90 blandt landsbyens 400 indbyggere.

En mahout passer på en mor og dens unge. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere En mahout passer på en mor og dens unge. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Huay Pakoot er i virkeligheden ikke i stand til at klare den store tilgang af elefanter. De fleste må overnatte i skoven under opsyn af deres mahoutter.

Det er også en udfordring for opdrætterne at finde de 300 kg planter, de skal have hver eneste dag.

»Skal de købe nok foder i stedet, koster det 500 bath (106 danske kroner) om dagen,« siger den 19-årige mahout Jirayu Prateeppratarn.

»Vi bliver nødt til at dyrke mere græs, flere bananer og sukkerrør, hvis coronapandemien varer meget længere,« tilføjer han.