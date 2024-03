Mod slutningen af året skal rekreativt brug af marihuana igen være ulovligt i Thailand, siger minister.

I Thailand vil man mod slutningen af 2024 forbyde rekreativt brug af marihuana.

Det siger landets sundhedsminister til nyhedsbureauet Reuters.

Marihuana skal dog fortsat være tilladt til medicinsk brug, lyder det.

Thailand var det første land i Sydøstasien til at afkriminalisere stoffet. Det blev i 2018 tilladt at bruge til medicinsk brug og i forskning, og i 2022 blev det også tilladt til rekreativt brug. Det blev samtidig tilladt at dyrke til privat brug.

Den beslutning skabte en industri, der vurderes at nå en værdi på op mod 1,2 milliarder dollar - omkring 8,3 milliarder kroner - i 2025.

Der er som følge åbnet titusindvis af butikker, der sælger cannabisprodukter, ligesom spasteder, restauranter og festivaler har taget det lovlige salg af marihuana til sig.

Lovforslaget om et forbud skal næste måned til godkendelse i kabinettet, inden det når parlamentet.

Kritikere at den nuværende lovgivning mener, at den i sin tid blev hastet igennem.

- Uden loven til at regulere cannabis, vil det blive misbrugt, siger sundhedsminister Cholnan Srikaew med henvisning til det rekreative brug.

- Misbrugen af cannabis har en negativ effekt på thailandske børn. På den lange bane kan det åbne døren til brug af andre stoffer, lyder det videre fra ministeren.

Han anslår, at der findes omkring 20.000 lovligt registrerede butikker, der sælger Marihuana.

- Med den nye lov vil cannabisproduktionen blive kontrolleret, så det at dyrke planten vil kræve tilladelse. Vi vil støtte det, når det kommer til medicin- og sundhedsindustrien.

Lovforslaget lægger op til en møde på 60.000 baht - omkring 11.500 kroner - for rekreativt brug af marihuana.

De, der sælger stoffet til rekreativt brug eller deltager i at reklamere for udstyr til brug af marihuana, herunder apparater til at ryge det, risikerer fængsel i op mod et år, en bøde på 100.000 baht, 19.000 kroner, eller begge dele.

Regeringen anerkender den økonomi og industri, som det lovlige salg har medført, og vil derfor give industriens forretninger tid til at omstille sig til den nye lovgivning, siger Cholnan Srikaew.

/ritzau/