Thailand har genoptaget vaccinationen med vaccinen fra AstraZeneca, der er udviklet i England, efter en pause på bare fire dage.

Det blev besluttet at sætte vaccinationen på pause i fredags, men tirsdag morgen blev regeringen vaccineret med premierminister Prayut Chan-o-cha i spidsen.

»Det er blevet bevist, at der ikke er nogen dårlige reaktioner på vaccinen fra AstraZeneca,« lyder det fra premierministeren. Det skriver Bangkok Post.

»Vi begynder i dag med at vaccinere kabinettet, og de folk der arbejder for regeringen og som dagligt er i kontakt med en masse mennesker,« siger premierministeren.

Seks markeder i Bangkok er blevet lukket i tre dage fra tirsdag den 16. marts efter flere end 100 mennesker er blevet smittet med coronavirus.

»Det gør vi for at være sikre på, at sikkerheden er i orden, og for at indgyde tillid hos offentligheden.

Det der bekymrer os mest er, at vi kan være sikre på at vaccinen når ud til alle folk i risikogruppen, så hurtigt som muligt,« siger Prayut.

Ifølge den thailandske premierminister er det verdenssundhedsorganisationen WHO og det Europæiske Medicin Agentur, der har sagt god for AstraZenecas vaccine. Han skal selv have sit andet skud den 25. maj.

»I dag kan folk have tillid. Premierministeren er ikke den eneste, der er vigtig. Alle er vigtige for deres egen familie. Alle er lige vigtige. Så vi vil sætte gang i vaccinationen så hurtigt som muligt,« siger Prayut Chan-o-cha.

En kvinde køber mad fra en ældre mand, mens handlen stoppes på et af den seks markeder, der ligger tæt på hinanden i Bangkok. De er lukket i tre dage, efter at over 100 er blevet smittet med coronavirus.

Under de 30 minutters pause, som premierministeren skulle holde efter sin vaccination, gav han en kort tale. Ifølge den er 116.520 doser af vaccinen blevet distribueret i 13 delstater. I alt 50.388 mennesker er blevet vaccineret.

Folk over 60 år bliver vaccineret med AstraZeneca, men dem under 60 år får Sinovac-vacciner fra Kina.

Der bor godt 70 millioner mennesker i Thailand, og det vil formentlig være flertallet af indbyggerne, der ønsker at blive vaccineret. I hvert fald hvis det bliver gratis, som regeringen hidtil har lovet.

Flere i flere medier i Thailand beretter, at landet ikke bliver færdige med at vaccinere alle de borgere, der vil det, før tidligst til årsskiftet. De har endnu ikke bestilt vacciner nok.