Thailands regering må tilsyneladende bide i det sure æble. I hvert fald ser det ud til, at regeringen overvejer at frigive godt 50.000 fanger af de 311.000 indsatte i landets overfyldte fængsler. Årsagen er simpelthen smitte med coronavirus.

Landet overtager snart Norges plads som nummer 90 i rækken af smittede lande. Thailand oplever netop nu en tredje bølge af smittede, og den er langt alvorligere end den første bølge, som resulterede i under 50 døde hele sidste år.

Det er alvorligt, mener selv regeringen, som må se de relativt lyse forudsigelser om en åbning for turister svinde gevaldigt ind. Nu håber og beder de til, at ferieøen Phuket kan åbne for vaccinerede udenlandske turister 1. juli – uden at de skal i karantæne.

I mellemtiden har de opdaget, at fængslerne er grobund for en del af den nye bølge af infektioner. Snak bare om superspredere: Hvis de findes i Thailand, sker det bag låste døre. Over halvdelen af de indsatte i to af de største fængsler i Bangkok var forleden smittet med coronavirus.

Justitsminister Somsak Thepsuthin, i grå jakke, taler med nogle indsatte, der er testet positiv for smitte med coronavirus og derfor indlagt på et felthospital. Foto: AFP PHOTO / DEPARTMENT OF CORRECTIONS HANDOUT

Det er måske ikke så underligt, at magthaverne ser en mulighed i at frigive godt 50.000 fanger, for kampen mod covid-19 koster kræfter, og fængslerne er i forvejen massivt overbelagte.

Af de over 133.000 smittede i Thailand er de mere end 10.000 fundet i landets fængsler. Disse seneste klynger af smittede har fået det daglige smittetal til at eksplodere to gange i den sidste uge. Senest skete det i mandags, hvor mere end to tredjedele af de 9.635 inficerede blev rapporteret i fængslerne. Det skiver Bangkok Post.

Udbruddet i fængselssystemet er på mange måder en gentagelse af det, der sker i store dele af Bangkok. Smitten har spredt sig hurtigt i slumområder, på overfyldte byggepladser og selv i regeringens eget kompleks af lejligheder.

At det så går langsomt med at få vaccineret borgerne, har kun gjort utilfredsheden med autoriteterne større.

Der er indrettet felthospitaler i nogle af fængslerne i Thailand. Foto: AFP PHOTO / THAILAND'S DEPARTMENT OF CORRECTIONS

»Hvis vi ikke kan få vaccine nok, eller hvis vi ikke kan begrænse smitten hurtigt, så bliver vi nødt til at tænke på at reducere antallet af indsatte i vore fængsler gennem en hurtig løsladelse,« udtaler justitsminister Somsak Thepsuthin.

»De er allerede sat bag tremmer. Så de skal ikke lide mere end det.«

Med det store antal fanger er de thailandske fængsler overbelagt med fem procent. Over 80 procent af de indsatte sidder der på grund af narkotikaforbrydelser.

Nu overvejer justitsministeriet en tidlig løsladelse for de cirka 50.000 indsatte. Det kan inkludere bruge af elektroniske fodlænker til at begrænse deres bevægelsesfrihed, når de først går ud ad fængselsporten.

Alligevel siger Somsak Thepsuthin, at ministeriets førsteprioritet for øjeblikket er at vaccinere de indsatte og fængselspersonalet.

På længere sigt vil Thailands narkotikalove blive tilpasset, så mindre forseelser giver mindre straf. Fokus skal mere være på rehabilitering, som vil reducere overbelægningen og gøre det billigere, siger han.