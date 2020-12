548 mennesker er bekræftet smittet i området omkring Thailands største skaldyrsmarked. Nu skal 4000 testes.

Thailands største skaldyrsmarked og det omkringliggende område ved hovedstaden Bangkok er lørdag lukket ned for at inddæmme et større coronaudbrud.

Lørdag har myndighederne konstateret ikke færre end 548 tilfælde af smitte, der kan spores tilbage til skaldyrsmarkedet i Mahachai lidt uden for Bangkok.

Det er det hidtil største udbrud, der er opdaget på en enkelt dag i Thailand.

Myndighederne har indført et strengt udgangsforbud i området omkring markedet og har lukket skoler, idrætsanlæg, legepladser og indkøbscentre.

Et lokalvalg finder dog sted som planlagt søndag.

I løbet af weekenden er det planen, at 4000 mennesker skal testes.

De 548, der er bekræftet smittet, er nu i isolation.

- 90 procent af dem har ingen symptomer, og de fleste er migrantarbejdere, siger direktøren for Thailands center for smittekontrol, Opas Kankavinwong.

De fleste gæstearbejdere kommer fra nabolandet Myanmar. Her er der bekræftet over 115.000 smittetilfælde, og Thailand har forsøgt at skærpe kontrollen ved grænsen.

Thailand var det første land uden for Kina, der i begyndelsen af året meldte om tilfælde af coronasmitte.

Men Thailand er sluppet nådigt. I alt er der kun registreret omkring 4300 bekræftede smittetilfælde og 60 coronadødsfald ud af en befolkning på næsten 70 millioner.

Landet har i de seneste måneder haft under 40 nye smittetilfælde om dagen. I foråret var der under 200 daglige tilfælde.

Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne smittetal i de enkelte lande, fordi der er stor forskel på, hvor mange test der foretages.

/ritzau/AFP