Siden 1782 har Chakri-dynastiet siddet på tronen i Thailand. Kong Vajiralongkorn blev officielt kronet søndag.

Den thailandske kong Maha Vajiralongkorn har officielt indtaget den trone, som han overtog efter sin fars død for to år siden.

Det sker lørdag på den første af tre dage, der er sat af til kroningsceremonien, skriver nyhedsbureauet AFP.

Begivenheden startede klokken lidt over 10 lokal tid og gav landets befolkning et sjældent indblik i et ellers isoleret kongeliv.

Kroningen varer til og med mandag og indeholder både hinduistiske og buddhistiske ritualer. Kong Vajiralongkorn er den tiende monark i Chakri-dynastiet, der har regeret siden 1782.

Maha Vajiralongkorns far - den afdøde konge - blev af mange opfattet som garant for sikkerhed og kontinuitet i Thailands politiske liv. Da han døde, erklærede den thailandske regering sågar et års landesorg.

Få måneder efter faderens død accepterede den daværende kronprins, Maha Vajiralongkorn, at overtage tronen.

Den nye konge har endnu ikke opnået samme popularitet, som hans far havde. Han har blandt andet tre forliste ægteskaber bag sig. Onsdag meddelte kongen, at han igen har giftet sig.

/ritzau/