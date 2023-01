Lyt til artiklen

Thailand vil alligevel ikke indføre krav om bevis for vaccination mod coronavirus ved indrejse til landet.

Det oplyser landets sundhedsminister Anutin Charnvirakul, skriver bangkokpost.com.

Ifølge mediet mener den thailanske sundhedsminister, at folk er så immune, at kravet om vaccinationspas ikke er nødvendigt.

Lørdag blev det ellers meldt ud fra rejseselskabet Tui, at danske turister skal fremvise et vaccinationspas for at komme ind i landet.

Thailand er et dansker-hotspot, når vi trænger til lidt varme og sol. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Thailand er et dansker-hotspot, når vi trænger til lidt varme og sol. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) Foto: MLADEN ANTONOV

Men det er altså ikke nødvendigt alligevel for turister, der skal på ferie i Thailand.

Der har da også været stor utilfredshed hos den thailandske turistindustri, siden kravet om vaccinationspasset kom frem i weekenden.

Angiveligt har den thailandske turistorganisation Phuket Tourist Association søndag udtalt, at udenlandske turistselskaber var »rasende over at skulle udstede refusion til kunder«, fordi der pludselig kom krav om vaccinationspas til indrejsende i Thailand, skriver bangkokpost.com.

Ifølge mediet frygtede turistorganisationen direkte, at det pludselige vaccinationspas ville skade landets turismeopsving og dets image.