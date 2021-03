Savner du lange, hvide sandstrande med små 30 graders varme? Så er der godt nyt fra Thailand.

Den 1. juli åbner Thailand nemlig for turister til den populære destination Phuket, hvis man er vaccineret mod corona.

Det skriver Thai Enquirer.

Rent praktisk skal man som turist, når man ankommer, fremvise et bevis på, at man har fået vaccinationen, tage en coronatest i lufthavnen og aktivere app'en ThailandPlus.

Åbningen af Phuket skal fungere som et pilotprojekt, hvor gæsterne ikke behøver at gå i karantæne ved ankomst til øen, fordi de allerede er færdigvaccinerede.

Hvis projektet ellers går godt, er tanken, at det skal udbredes til andre områder i landet til efteråret.

Projektet kræver, at 70 procent af befolkningen på øen er vaccineret inden 1. juni. I praksis betyder det, at 466.587 personer skal have både første og andet stik, inden turisterne ankommer. Første runde begynder 15. april.

I andre lande kører man med lignende forsøg for at genåbne for turismen, der har afgørende betydning for landenes økonomi.

Lige nu kan man for eksempel rejse til Sri Lanka, hvis man går 14 dage i karantæne ved ankomsten på særlige hoteller og afleverer i alt fire negative test.

Dog skal man være opmærksom på, at det danske Underigsministerium fraråder alle rejser til alle lande i hele verden foreløbigt frem til 20. april.

Hvis du alligevel rejser afsted, er der nu indført krav om, at du efterfølgende skal testes og isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ pcr-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.