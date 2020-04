I Thailand har guldhandlerne travlt. For prisen på deres varer er nemlig røget godt 20 procent i vejret.

Mens kunderne foreløbigt venter på bedre tider, og der stadig opstår nye tilfælde af coronavirus i landet, er thaiernes opsparing blevet meget mere værd.

Det er nemlig reglen blandt de lokale indbyggere at investere deres overskud i gyldne smykker fra den nærmeste guldsmed.

I Bangkok strømmede folk ned til guldsmedene på Yaowarat Road i Chinatown for at sælge deres guld. Prisen nåede i tirsdags et syvårshøjdepunkt og solgte da for 378 kroner grammet for 24 karat.

Kunderne venter på at sælge deres guld hos en guldsmed i Bangkoks Chinatown. Foto: NARONG SANGNAK Vis mere Kunderne venter på at sælge deres guld hos en guldsmed i Bangkoks Chinatown. Foto: NARONG SANGNAK

At guldpriserne stiger hænger sammen med de mange milliarder kroner i støtte, der bliver pumpet ud af de fleste landes regeringer under den nuværende coronakrise

Det har fået mange til at sælge ud af deres opsparing i det dyre metal for at slippe igennem den hårde økonomiske situation. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Jeg har ikke sparet noget op, så jeg besluttede mig for at sælge det guld, jeg har, for at holde mig oven på genem denne tid,« siger Thanakorn Promyuyen til channelnewsasia.com. Hun er 30 år gammel og sælger mad fra en bod på vejen.

Guldsmedene har købt guld for millioner siden tirsdag, siger Jitti Tangsitpakdi, formand for guldsmedenes handelsorganisation. Han har ikke set noget lignende i 60 år.

To politifolk holder øje med folk, der står i kø for at komme ind til guldsmeden. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere To politifolk holder øje med folk, der står i kø for at komme ind til guldsmeden. Foto: MLADEN ANTONOV

»En guldsmed købte for 200 millioner bath guld,« siger han og forklarer, at forretninger var blevet tvunget til at sælge deres guld, fordi de ikke havde flere kontanter, mens de var lukket ned.

»Deres forretninger kørte dårligt, og det er bedre at sælge guldet og beholde kontanterne,« siger han til channelnewsasia.com.

Han opfordrede desuden folk til at holde fast på deres guld, fordi mange guldsmede er ved at få likviditetsproblemer.

»Hvis dette her fortsætter en uge mere, så vil de fleste guldsmede blive nødt til at lukke ned i en periode.«

Kunderne står i kø for at sælge deres guld hos en guldsmed i Bangkoks Chinatown. Foto: NARONG SANGNAK Vis mere Kunderne står i kø for at sælge deres guld hos en guldsmed i Bangkoks Chinatown. Foto: NARONG SANGNAK

Thailands økonomi er hård ramt af coronakrisen. Hele 20 procent af landets bruttonationalprodukt kommer fra turistindustrien, og den er lukket helt ned.

Foreløbige kalkuleringer regner med, at økonomien falder med mindst fem procent dette år. Og millioner står uden job.