Med direkte afgange fra København til Bangkok flyver Thai Airways hvert år tusindvis af danskere på solferie.

Men nu kæmper flyselskabet en desperat kamp for at undgå kollaps, skriver Finans.dk.

I mange år før coronakrisen har flyselskabet kæmpet med at holde sig flyvende.

Sidste år kom flyselskabet ud med et underskud på 12 mia. baht svarende til et minus på cirka 2,6 mia. danske kroner.

I 2018 lød underskuddet på 11,6 mia. baht.

Men en verdensomspændende epidemi, der mere eller mindre har grounded alle fly, giver nu Thai Airways det sidste skub.

Flyselskabet forventer at miste 18 mia. baht i første halvår af 2020 - et beløb, der svarer til knap 3,9 mia. danske kroner.

Det betyder ifølge Financial Times, at Thai Airways sidste udvej nu er, at gennemgå en større rekonstruktion, der vil medføre en kontrolleret konkurs, så selskabet kan leve videre.

Nu er flyselskabet derfor på vej i skifteretten for at gå i betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion.

Den thailandske stat er hovedaktionær i flyselskabet, og med sig i skifteretten har de ifølge finans.dk aftaler med deres kreditorer.

Oprindelig havde den thailandske regering planlagt en større hjælpepakke til flyselskabet på samlet set 54 mia. baht - svarende til 11,6 mia. danske kroner.

Men den er nu droppet som følge af planerne om konkurs.