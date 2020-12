Den kriminelle ret for korruption har onsdag idømt den tidligere Thai Airways Internationals formand to års fængsel for at undlade at betale for 300 kilogram ekstra bagage i 2009.

Formanden hedder Wallop Bhukkanasut, og han blev dømt på anklager, der er blevet givet af den nationale antikorruptions-komite. Det skriver Bangkok Post.

Wallop var formand for bestyrelsen i 2009, og han er fundet skyldig i at have overtrådt sine beføjelser, da han beordrede luftfartselskabets ansatte til at ændre oplysningerne på vægten af hans bagage, så han undgik at betale for overvægt.

Han skulle sammen med sin kone flyve hjem fra et besøg i Japan og brugte sin position til at medbringe mere end 300 kilo bagage fra Narita til Bangkoks internationale lufthavn, Suvarnabhumi Airport, uden at betale ekstra for de ekstra kilo.

Et fly fra Thai Airways letter fra Suvarnabhumi Airport. Foto: © Chaiwat Subprasom / Reuters Vis mere Et fly fra Thai Airways letter fra Suvarnabhumi Airport. Foto: © Chaiwat Subprasom / Reuters

I begyndelsen af 2010 blev Wallop Bhukkanasut efter en undersøgelse dømt til at betale for den ekstra bagage. Han trådte derefter tilbage som formand for luftfartsselskabet.

Nu har den kriminelle ret for korruption så endelig fået retfærdigheden til at ske fyldest.

Wallop Bhukkanasut var mødt op i retten for at høre sagens udfald. Nu venter fængslet.