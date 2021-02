I Texas oplever millioner af amerikanere i disse dage, at en ulykke sjældent kommer alene.

Først blev staten ramt af en arktisk storm, som har skabt omfattende kaos og menes at have kostet mindst 40 mennesker livet.

De normalt varme sydstater har været ramt af usædvanlig koldt vejr med ned mod -18 grader, og samtidig stod de frosne borgere uden strøm.

Præsident Biden indførte nødretstilstand og katastrofehjælp, men i kølvandet på snestormen opstår nye problemer, skriver The Texas Tribune.

Marie Maybu smelter sne på sit komfur i Austin, Texas. Hun skal bruge vandet til at skylle ud i toilettet, fordi vandværkerne ikke fungerer.

For sydstaternes huse og infrastruktur er ikke indrettet til at håndtere sne og kulde i denne kaliber. Det er faktisk 30 år siden, at det har været så slemt.

Selv akvarier med guldfisk er blevet til store firkanter af is. Du kan se de vilde videoer øverst i artiklen.

Strømnedbruddet er i Texas nu blevet en vandkrise for omkring halvdelen af indbyggerne, fordi vandværkerne ikke kan klare kulden.

I mange hjem er frosne vandrør sprunget med omfattende skader som konsekvens, fordi vandet står i tykke stråler ned gennem loftet.

Mange hjem er blevet ødelagt af vandskader, fordi vandrørene er sprunget.

Supermarkederne er for længst tømt for kildevand på flaske, hvorfor mere end 14 millioner texanere har været nødsaget til at koge is og sne for at skaffe vand til toilet, bad og madlavning.

De indbyggere, som har vand i hanerne, er blevet rådet til at koge deres vand før indtagelse, fordi et lavere vandtryk giver liv til bakterier.

Flere steder i staten er der lange køer for at få udleveret vandflasker som del af katastrofehjælpen.