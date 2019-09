For femte gang i år har den amerikanske delstat Texas henrettet en mand.

Denne gang drejer det sig om en 64-årig morder ved navn Billy Jack Crutsinger, som sad fængslet for drabene på en 89-årig kvinde og hendes 71-årige datter.

De var begge pensionister og boede sammen i Forth Worth i Texas, da Billy Jack Crutsinger for 16 år siden snød sig adgang til deres hjem i Forth Worth i Texas ved at foregive at skulle lave noget arbejde for dem.

Efter at have dræbt de to ældre kvinder med adskillige knivstik, stjal han deres kreditkort og stak af i den 71-åriges bil. Han blev tre dage senere anholdt på en bar næsten 500 kilometer væk fra gerningsstedet.

Billy Jack Crutsinger blev henrettet onsdag. Foto: Texas Department of Criminal Justice

Billy Jack Crutsinger blev henrettet onsdag ved brugen af giftsprøjte. Det skriver AP.

Hans sidste ord varede fire minutter og blev blandt andet brugt til at takke tre af hans venner, som var mødt op til henrettelsen.

Det tog giftsprøjten 13 minutter, før Crutsinger tog sit sidste åndedrag.

»Jeg kan mærke det i min venstre arm. Det brænder,« lød det fra Crutsinger, inden han døde.

Crutsingers advokat havde forinden forsøgt at få stoppet henrettelsen ved at appellere til Højesteretten med påstanden om, at Crutsingers tidligere advokat har ageret inkompetent i en lang række tidligere sager om dødsstraf.

Højesteretten afviste dog appellen.

Henrettelsen af Billy Jack Crutsinger er den 14. henrettelse i USA i år. Ingen af hans ofres familiemedlemmer dukkede op til henrettelsen, og Crutsinger nævnte ikke sine ofre en eneste gang under sine sidste ord.

Texas er den amerikanske delstat, som foretager flest henrettelser. Delstaten har allerede nu planlagt ti flere henrettelser i løbet af i år.