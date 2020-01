En 64-årig mand dømt for drab på sin hustru er blevet henrettet i Texas som den første i USA i år.

En 64-årig mand er onsdag blevet henrettet i et statsfængsel i Texas. Det er den første henrettelse af en indsat i USA i 2020, skriver nyhedsbureauet Reuters.

John Gardner blev i 2006 dømt til døden for året forinden at have dræbt sin hustru Tammy Gardner, fordi hun forlangte en skilsmisse.

Kort efter at parret var blevet gift i 1999, begyndte Tammy Gardner at vise tegn på fysiske overgreb, sagde anklagerne under retssagen.

Adskillige gange betroede hun til venner, at hun ikke regnede med at slippe ud af ægteskabet med livet i behold.

Henrettelsen blev udført med en dødelig indsprøjtning i statsfængslet i Huntsville. Gardner blev erklæret død klokken 18.36 lokal tid, oplyser justitsmyndigheden i Texas.

/ritzau/