Texas gør abort forbudt, før mange kvinder ved, at de er gravide. Voldtægt og incest giver ikke undtagelse.

Guvernøren i Texas, Greg Abbott, har onsdag underskrevet en ny lov, der gør det forbudt at afbryde en graviditet efter sjette uge.

- Denne lov sikrer, at livet reddes for ethvert ufødt barn, som har et hjerteslag, siger Abbott.

Abortloven gør ingen undtagelse for kvinder, der er blevet gravide som resultat af en voldtægt eller af incest.

Loven fra Texas åbner også mulighed for, at private borgere kan sagsøge læger, der udfører abort, eller enhver, der hjælper en kvinde med at få abort.

Dermed adskiller den sig fra andre delstaters abortlove.

- Denne lov er en af de mest ekstreme i landet, og den skaber en farlig præcedens, siger Alexis McGill Johnson, der er formand for Planned Parenthood Action Fund.

- Adgangen til abort har aldrig været mere truet, siger hun.

Med den nye lov er Texas den seneste republikansk ledede delstat, der strammer reglerne for abort.

Mindst ti andre delstater, hvor Republikanerne har magten, har indført forbud mod abort, så snart man kan registrere hjertelyd hos et foster. Det er som regel omkring seks uger inde i graviditeten.

Mange kvinder ved ikke, at de er gravide, når de er i sjette uge.

Samtlige de love, der er blevet indført i delstaterne, er blevet annulleret igen af domstolene, fordi de går imod en tidligere - og skelsættende - afgørelse fra USA's højesteret.

Det gælder også en abortlov fra Mississippi, der forbyder aborter efter 15 ugers svangerskab.

Men i denne uge valgte højesteretten at tage sagen op, efter at to lavere domstole har afgjort, at abortloven fra Mississippi er i strid med forfatningen.

Det vil være den første sag om abort, efter at tidligere præsident Donald Trump fik valgt nye konservative dommere.

Sagen kan true den epokegørende afgørelse "Roe vs. Wade", fra 1973, hvor højesteret besluttede at legalisere abort over hele USA.

Højesteret ventes at tage sagen op til efteråret.

