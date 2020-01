Texas har taget imod flere flygtninge end nogen anden delstat og vil ikke tage flere ind i år, siger guvernør.

Guvernør i Texas Greg Abbott siger fredag, at delstaten ikke vil tage imod flere flygtninge i 2020. Dermed er Texas den første delstat til at imødekomme et dekret, der blev udstedt af præsident Donald Trump sidste år.

Ifølge dekretet må en delstat kun tage imod flygtninge, hvis dens lovgivende forsamling godkender det, hvilket gør det nemmere for delstater at afvise flygtninge.

- Texas har ydet mere, end delstaten skulle, når det kommer til at tage imod flygtninge, og vi sætter pris på, at andre delstater også er klar til at hjælpe, skriver guvernør Greg Abbott i et brev til udenrigsminister Mike Pompeo fredag.

- Texas kan ikke tage imod flere flygtninge i 2020.

Dekretet fra Donald Trump forhindrer ikke flygtninge i at flytte til Texas, hvis blot de oprindeligt bosatte sig i en anden delstat.

Ifølge Greg Abbott har flere flygtninge slået sig ned i den republikanske delstat end i nogen anden delstat i USA.

/ritzau/dpa