Texas har sagt nej tak til en række skolebøger, hvori det står, at mennesker har en negativ effekt på klimaet.

En række skolebøger bliver ikke en del af pensum på skolerne i Texas, fordi de påstår, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Det er undervisningspanelet hos den amerikanske delstats undervisningsstyrelse, som har sagt nej tak til bøgerne.

Bøgerne, som er blevet afvist, prædiker, at "mennesker har en negativ effekt på klimaet," lyder det fra Evelyn Brooks, en republikaner som sidder i panelet.

- De skræmmekampagner, der følger med det, er dem, som jeg har det primære problem med, siger Evelyn Brooks.

Hun hævder - i modsætning til blandt andet den amerikanske regering - at "videnskaben ikke har fundet endegyldigt konsensus om global opvarmning".

Bøgerne må stadig gerne bruges i undervisningen, selv om de ikke er godkendt af undervisningspanelet.

Men skolernes offentlige finansiering er ofte betinget af, at de bruger bøger, som er godkendt af delstatens undervisningsstyrelse.

I USA er det op til de amerikanske delstater selv og ikke den føderale regering at beslutte, hvilke bøger skolerne skal bruge i undervisningen.

De enkelte skoledistrikter har en del selvbestemmelse, men godkendelse af materiale sker typisk ved delstatslige myndigheder.

Flere af de naturvidenskabelige skolebøger, som blev afvist af undervisningspanelet, kom fra forlaget Green Ninja.

Forlagets direktør, Eugene Cordero, skriver i en e-mail, at de blev afvist "på grund af vores inkludering af klimaforandringer".

Undervisningspanelet består af i alt 15 medlemmer. De er ikke udpeget af delstatslige myndigheder, men valgt i folkeafstemninger.

Marisa Perez-Dias, et af panelets demokratiske medlemmer, siger, at børnene risikerer ikke at kunne forstå, hvorfor somrene bliver varmere og varmere.

- Hvis børnene ikke forstår, hvad det alt sammen betyder, så kommer de bare til at videreføre problemet, siger hun.

/ritzau/AFP