50-årige Ivan Cantu, der er dømt for mordet på sin fætter og hans forlovede, ventes henrettet onsdag.

En texansk mand skal efter planen henrettes onsdag for et dobbeltdrab, som han insisterer på, at han ikke har begået.

Sagen har tiltrukket sig opmærksomhed fra blandt andet den katolske kirke og offentlige personer som Kim Kardashian og Martin Sheen.

50-årige Ivan Cantu, der blev dømt for et drab på sin fætter og fætterens forlovede i 2000 skal henrettes ved hjælp af en dødelig indsprøjtning i USA onsdag.

Cantus sag har tiltrukket sig stor opmærksomhed, fordi der er blevet rejst tvivl om skyldsspørgsmålet.

Han blev i 2001 dømt for drabene på hans fætter James Mosqueda og fætterens forlovede, Amy Kitchen, der begge blev skudt og dræbt i Dallas.

Cantus daværende forlovede, Amy Boettcher, der siden er død, vidnede i retssagen om, at han havde tilstået at have begået drabene, og at han senere havde bragt hende til Mosquedas hjem for at vise hende ligene og lede efter narkotika.

Blandt bevismaterialet var et par cowboybukser med ofrenes blod på dem, der blev fundet i Cantus køkkenskraldespand.

Cantus advokat mener, at Boettcher løj i sit vidneudsagn, og at cowboybukserne, der var for store til Cantu, blev plantet i skraldespanden af en anden person.

Den dømte har fastholdt sin uskyld og sagt, at drabene blev udført af en narkohandler, som Mosqueda skyldte en stor mængde penge til.

En underskriftsindsamling, der opfordrer Texas' guvernør, Greg Abott, til at udsætte henrettelsen, har fået næsten 150.000 underskrifter.

Den katolske kirke i Texas har opfordret til, at henrettelsen udsættes på grund af "alvorlige usikkerheder" i sagen.

Også formanden i det nævningeting, der afsagde dommen i 2001 har udtrykt tvivl over dommen og beder om, at henrettelsen udsættes.

Realitystjerne Kim Kardashian, der har været fortaler for reformering af amerikanske fængsler, opfordrer en myndighed i Texas, der gennemgår domme, til at tage sagen op.

Skuespiller Martin Sheen, der er imod dødsstraf, har delt underskriftsindsamlingen på det sociale medie Instagram.

Cantus har indgivet en lang række anker i sidste øjeblik, der har til formål at forsinke henrettelsen.

/ritzau/AFP