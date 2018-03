I slutningen af januar måned gik den stenrige Ikea-grundlægger, Ingvar Kamprad, bort i en alder af 91 år. Han efterlod sig et forretningsimperium og en stor personlig formue. Nu er lidt af sløret blevet løftet for, hvem og hvad arven efter Kamprad skal gå til.

Det skriver den svenske avis Dagens Nyheter.

Selvom den verdensomspændende milliardforretning i form af Ikea-koncern igen og igen har betydet, at grundlæggeren Ingvar Kamprad har optrådt helt i toppen af lister over verdens rigeste personer, havde Sveriges rigeste mand gennem årtier ikke en milliardstor personlig formue.

Derfor er der efter alt og dømme ikke tale om mange milliarder, der skal fordeles efter Ingvar Kamprads død. Selve forretningsimperiet Ikea køres videre af Kamprads tre sønner og er ikke en del af den personlige arv.

Det svenske medie skriver, at Kamprad ved sin død tidligere på året havde en personlige formue i omegnen af 750 millioner svenske kroner - hvilket svarer til omkring 550 millioner danske kroner.

De penge er ifølge mediet blevet fordelt i Kamprads testamente. Halvdelen - 375 millioner svenske kroner - skal fordeles mellem Ingvar Kamprads fire børn: de tre Ikea-arvinger Peter Kamprad (53), Jonas Kamprad (52) og Mathias Kamprad (48) samt Ingvar Kamprads adoptivbarn fra sit første ellers barnløse ægteskab, Annika Kihlbom (59). De står dermed til at få godt 94 millioner svenske kroner - 69 millioner danske kroner - hver.

Svensk landsdel får del i arven

I testamentet skal der ifølge DN og flere andre svenske medier, der har set det offentliggjorte dokument, blandt andet stå:

'Mine arvinger, det vil sige mine sønner Peter, Jonas og Mathias Kamprad samt min adoptivdatter Annika Kihlbom, skal beholde sine tildelte beløb. Arvegods og andre ting med affektionsværdi skal så vidt muligt fordeles lige mellem mine sønner i forhold til deres arvebeløb, mens Annika Kihlbom så vidt muligt skal få hele sin arv i kontanter. Det arvingerne arver af mig skal, både når det gælder kapital og afkast, være mine arvinger i særeje.'

De sidste 375 millioner svenske kroner skal gå til Ingvar Kamprads stiftelse fra 2011, der allerede er god for omkring 4,7 milliarder svenske kroner.

Det bliver med andre ord et lille skvulp i den i forvejen bugnende stiftelse, der hovedsageligt fokuserer på at forbedre livet i den nordligste svenske region Norrland.

En del af pengene skal eksempelvis gå til uddannelse, forskning, sundhed og miljø i regionen. Blandt målene er, at unge mennesker ikke bliver nødt til at flytte fra Norrland for at få en uddannelse eller et job.

»Ingvar Kamprad har altid været interesseret i Norrland og har tilbragt meget tid der. Han vil gøre det muligt for unge mennesker at leve der, uden at skulle flytte,« forklarer Per Heggens, der er chef for Ikea Foundation og tidligere talsperson for Kamprad-familien, til mediet.

Ingvar Kamprads fulde testamente forventes - efter Ikea-stifterens eget ønske - offentliggjort inden for få dage.