Han er 25 år. Hans navn er Pavel Prigozjin.

Og han står efter alt at dømme til at træde i sin afdøde fars fodspor og overtage hans forretningsimperium.

For ifølge et testamente, der er dukket hos blandt andet den normalt velinformerede russiske Telegram-kanal VChK-OGPU, har Jevgenij Prigozjin overdraget alt til sin søn.

»Hele forretningen, alle virksomheder, al ejendom – bortset fra nogle få genstande efterladt til døtrene – går til Pavel,« lyder det her videre fra en kilde med kendskab til detaljerne:

Mange mennesker besøgte Jevgenij Prigozjins gravsted søndag. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

»Han (Pavel, red.) har erklæret sig selv for Jevgenij Prigozjins efterfølger i alt.«

Noget tyder på, at det også i en eller anden form kunne omfatte de berygtede lejesoldater i Wagner-gruppen. Eller resterne af den.

Endnu er der således usikkerhed om, hvad der egentligt skal ske med organisationen, efter bagmandens dramatisk død i et flystyrt for knap halvanden måned siden.

Tænketanken Institute for the Study of War (ISW) skriver dog i sin seneste analyse af krigen i Ukraine, at flere russiske Telegram-kanaler beretter, at Pavel Prigozjin allerede har overtaget kommandoen af Wagner-gruppen.

Muligvis under indflydelse af chefen for Wagners sikkerhedstjeneste, Mikhail Vatanin.

Det skulle ikke mindst være sket, fordi der blandt lejesoldaterne angiveligt skulle været et ønske om fortsat at være knyttet til Prigozjin-familien.

Ogen modvilje mod at skrive kontrakt med det russiske forsvarsministerium, som ellers har været et krav fra myndighederne efter sommerens mislykkede mytteriforsøg.

Det lyder videre, at forhandlingerne også skulle gå på, at Wagner-gruppen måske i fremtiden fortsat kunne eksistere som en selvstændig enhed stadig med eget navn, symboler – og ledere. Men underlagt det russiske forsvar.

Ligeledes skulle der i øjeblikket være forhandlinger om igen at indsætte den paramilitære gruppe i Ukraine.

I modsætning til Jevgenij Prigozjin, der levede et liv i rampelyset, har det modsatte været tilfældet med resten af familien.

Også Pavel Prigozjin.

Han skulle dog selv have gjort tjeneste i Wagner, blandt andet i Syrien, har faren tidligere skrevet på Telegram.

Ifølge VChK-OGPU blev sønnen søndag set ved farens gravsted på Pokrovskoye-kirkegården i Sankt Petersborg.

Faktisk blev den afdøde Jevgenij Prigozjin mindet over store dele af Rusland søndag som en del af en russisk-ortodoks tradition, hvor man ærer de døde 40 dage efter deres dødsdag