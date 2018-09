Teslas grundlægger Elon Musk bliver nu sagsøgt af en af de britiske dykkere, der var med til at redde den gruppe drenge, der tidligere i år var fanget i en grotte i Thailand. Det skriver Reuters.

Elon Musk har gentagne gange på det sociale medie Twitter beskyldt dykkeren, der hedder Vernon Unsworth, for at være pædofil.

Anklagerne kom efter, at Vernon Unsworth havde kritiseret Elon Musk for at insistere på at bidrage til redningsarbejdet i det ufremkommelige grottesystem med en specialbygget miniubåd.

Elon Musk fløj til Thailand, hvor han dog hurtigt blev sendt væk fra redningsarbejdet.

Elon Musk. Billedet her er fra den 22. juli 2018. Foto: ROBYN BECK

Vernon Unsworth kaldte Elon Musks engagement i sagen for et pr-stunt og sagde, at ubåden aldrig ville have kunnet løse opgaven i grotterne. I et interview med CNN sagde han derudover, at Elon Musk kunne "stikke ubåden op, hvor det gør ondt".

'Vi vil få en miniubåd hele vejen til hule 5 uden problemer. Undskyld, pædo-fyr, du bad om det,' skrev Elon Musk på Twitter som svar på udtalelserne.

Elon Musk undskyldte efterfølgende for anklagerne, men amerikaneren har igen offentligt undret sig over, at Vernon Unsworth ikke har sagsøgt ham for udtalelserne og indikeret, at det må betyde, at de er sande.

Det har Vernon Unsworth efterfølgende så gjort ved en domstol i Los Angeles, hvor han ifølge nyhedsbureauet AP kræver 75.000 dollar - omkring 480.000 kroner - i erstatning for bagvaskelse.

/ritzau/