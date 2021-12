Tesla har tilbagekaldt mere end 475.000 elbiler.

Det skyldes sikkerhedsproblemer, skriver flere medier, heriblandt CNBC torsdag.

Nærmere bestemt problemer med bilernes bakkamera samt det forreste bagagerum, der ifølge det amerikanske biltilsyn NHTSA udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

Det drejer sig om Teslas model 3 og Teslas model S.

Helt konkret er der tale om 356.309 2017-2020 model 3 biler, der tilbagekaldes på grund af tekniske problemer med bakkameraet, der mistænkes at kunne sætte ud.

De resterende 119.009 er model S-biler, der tilbagekaldes på grund af bilens forreste bagagerum. Her lyder bekymringen, at låsen på frontklappen på det forreste bagagerum risikerer at åbne sig- og at der derved kan spærres for chaufførens udsyn under kørsel.

Det har ikke været muligt for CNBC at få en kommentar fra Tesla, men det forlyder, at virksomheden ikke er bekendt med eksempler på ulykker med baggrund i fejlene.

Tilbagekaldelsen koster ikke kun Tesla en masse tid og logistiske udfordringer. Torsdag morgen var Teslas aktie hele tre procent.