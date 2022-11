Lyt til artiklen

Tesla tilbagekalder lidt over 40.000 biler i USA.

Det sker på grund af et potentielt servostyringsproblem, skriver BBC.

Ifølge virksomheden selv er der nemlig risiko for, at køretøjernes servostyringssystem kan svigte på ujævne veje eller efter at have ramt et hul i vejen.

Den amerikanske myndighed, National Highway Traffic Safety Administration, meddeler, at det kan medføre, at det kræver flere kræfter at styre elbilen, – især ved lave hastigheder – hvilket øger risikoen for sammenstød.

Tesla har derfor udgivet en softwareopdatering i et forsøg på at genkalibrere systemet.

Virksomheden kender ikke til, at der har været nogen skader eller dødsfald i forbindelse med problemet, forlyder det sig.

Der er dog udstedt 314 køretøjsadvarsler for amerikanske køretøjer, der kan være relateret til tilbagekaldelsen.

Tilbagekaldelsen påvirker 2017-21 Model S og Model X køretøjer. Ifølge Tesla har mere end 97 procent af de tilbagekaldte køretøjer installeret en opdatering, som allerede har løst problemet.

Tesla har i alt udstedt 17 tilbagekaldelsesmeddelelser i 2022, der dækker 3,4 millioner køretøjer. I september tilbagekaldte den næsten 1,1 millioner biler i USA, fordi vinduerne kunne lukke for hurtigt og klemme folks fingre.