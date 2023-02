Lyt til artiklen

362.000 biler, der er udstyret med Teslas selvkørende software, bliver lige nu tilbagekaldt i USA.

Årsagen er, at førerassistentsystemet ikke i tilstrækkelig grad overholder trafiklovene – og kan forårsage ulykker.

Det oplyser den amerikanske trafikmyndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ifølge Reuters.

Bilerne vil derfor blive tilbagekaldt for at få opdateret deres selvkørende software – den såkaldte Full Self-Driving (FSD) Beta, som er en del af Teslas forsøg på at sende fuldt selvkørende biler på gaderne.

Tesla-softwaren giver ifølge NHTSA på nuværende tidspunkt køretøjet mulighed for at 'overskride fartgrænser eller køre gennem vejkryds på en ulovlig eller uforudsigelig måde, hvilket øger risikoen for en ulykke'.

Elbilproducenten har oplyst, at den ikke er bekendt med, at der skal være opstået skader eller sket dødsfald i forbindelse med problemet.

Man vil nu frigive den nødvendige opdatering til førerassistentsystemet gratis.