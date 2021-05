Elbilgiganten Tesla vil ikke længere godtage Bitcoin som betalingsmiddel, fordi valutaen er en strømsluger.

Tesla vil ikke længere godtage kryptovalutaen Bitcoin som betaling for selskabets elektriske biler.

Det skyldes hensyn til miljøet, forklarer Teslas topchef, Elon Musk, i et tweet.

- Vi er bekymrede for den hurtigt voksende brug af fossile brændstoffer til Bitcoin-udvinding og transaktioner. Især kulkraft, som har de værste udslip af alle brændstoffer, skriver han.

Han understreger, at kryptovalutaen på mange måder er en god idé.

- Vi mener, at den har en lovende fremtid. Men det kan ikke ske på bekostning af miljøet, skriver han.

Det er en kendt sag, at udvinding af Bitcoin er baseret på komplicerede og tidskrævede dataprocesser, som kræver særligt udviklede dataanlæg i store centre. Blandt andet i lande, hvor strømforsyningen kommer fra kulkraftværker.

Udtalelserne fra Musk om at suspendere Bitcoin som betalingsmiddel sendte værdien af valutaen ned med over ti procent.

Udmeldingen kommer, mindre end to måneder efter at Tesla begyndte at acceptere verdens største digitale valuta som betaling.

Tidligere i år købte Tesla selv Bitcoin til en værdi af 1,5 milliarder dollar. Og dem vil firmaet beholde.

- Tesla kommer ikke til at sælge nogen Bitcoin. Det er vores hensigt at anvende dem til transaktioner, så snart den digitale udvinding går over til mere bæredygtig energibrug, skriver Musk.

Han tilføjer, at Tesla undersøger muligheden for at anvende andre kryptovalutaer, som bruger mindre end én procent af Bitcoins energiforbrug.

