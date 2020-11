Han har endeligt levet op til sit løfte, to år efter at Teslas boss, Elon Musk, drillende lovede at sælge 'Tesla Tequila' i et tweet.

Den 1.570 kroner dyre flaske fløj hurtigt ud over den virtuelle hylde, skriver Channel News Asia.

Den agavebaserede spiritus, der blev kaldt 'Teslaquila' for to år siden, er for øjeblikket udsolgt på firmaets hjemmeside, selv om der var sat et maksimum på to flasker per kunde.

Billeder af drikken afslører en slank, lynlignende flaske. Det er noget helt andet, end hvad Elon Musk forestillede sig, da han drillende omtalte tequilaen. Den bliver produceret af Nosotros Tequila, et spiritusfirma, der ligger i det sydlige Californien.

Visual approximation pic.twitter.com/sMn3Pv476Y — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018

Musk tweetede først om ideen om 'Teslaquila' 1. april 2018. Det blev af mange opfattet som en joke, hvad der jo er mange af på netop den dag.

Hans forsøg på at markedsføre ideen i oktober samme år blev stoppet af Mexicos taquilaproducenter.

Tequilaregulationsrådet i Mexico gjorde opmærksom på, at navnet 'Teslaquila' er for tæt på ordet 'Tequila' – og det er et beskyttet navn.

Og så til den måske lidt nedslående nyhed:

Tesla Tequila. Foto: Teslas hjemmeside Vis mere Tesla Tequila. Foto: Teslas hjemmeside

Ifølge Teslas egen hjemmeside bliver Tesla Tequila kun tilgængeligt for kunder i udvalgte stater i USA. De inkluderer New York, Californien og Washington.