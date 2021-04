SpaceX er udvalgt til at bygge et rumfartøj, der skal bringe astronauter til Månen for første gang siden 1972.

USA's rumfartsadministration, Nasa, har valgt det private rumfartsfirma SpaceX til opgaven med at bygge et rumfartøj, som skal flyve de næste amerikanske astronauter til Månen så tidligt som i 2024.

Sidst, et menneske satte fod på Månen, var i 1972.

SpaceX, der ejes af Tesla-milliardæren Elon Musk, var i konkurrence med Amazon-stifter Jeff Bezos' rumfirma, Blue Origin, og forsvarsleverandøren Dynetics om kontrakten, der har en værdi på 2,9 milliarder dollar. Det svarer til 18 milliarder kroner.

- Nasa styrer, skriver Elon Musk i et tweet efter fredagens meddelelse fra Nasa.

SpaceX blev i 2020 det første private firma til at sende mandskab til Den Internationale Rumstation (ISS).

I sit bud på kontrakten fra Nasa har SpaceX foreslået at anvende sin raket "Starship", der er udviklet med henblik på at sende et bemandet rumfartøj samt en last på op til 100 ton på fremtidige missioner til Månen og til Mars.

/ritzau/Reuters