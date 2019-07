Tesla-milliardæren Elon Musk er havnet i en ordkrig med den colombianske narkobaron Pablo Escobars bror.

Det skyldes, at Roberto Escobar påstår, at Elon Musk har stjålet en af hans forretningsidéer. Det skriver flere internationale medier - heriblandt CCN.

For at forstå hele historien skal vi skrue tiden tilbage til december 2017.

Her sagde en munter Elon Musk for sjov, at hans firma 'The Boring Company' ville lancere en flammekaster som dets næste produkt, hvis de formåede at sælge 50.000 hatte med firmaets logo på.

Elon Musk. Foto: MIKE BLAKE

Det lykkedes Elon Musk at få solgt hattene, der til sammen havde en værdi på intet mindre end 1 million dollar, hvorefter produktionen af 20.000 flammekastere gik i gang.

På ingen tid blev samlige flammekastere udsolgt.

Og det er så her, at Pablo Escobars bror - med det fulde navn Roberto De Jesus Escobar Gaviria - dukker op.

Han påstår nemlig, at Tesla-milliardæren har stjålet idéen om flammekastere fra ham. Det skyldes, at han i gennem længere tid selv har produceret produktet i sit eget firma 'Escobar Inc.'.

Et gammelt politi-foto fra 1992 af Roberto Escobar Gaviria, bror til Pablo Escobar. Foto: FILES

Ifølge Roberto Escobar har Elon Musk tyvstjålet idéen under et virksomhedsbesøg et år forinden.

Broderen overvejer derfor nu at gå rettens vej og sagsøge Tesla-chefen, skriver internationale medier.

Indtil videre er det ikke lykkedes nogen af medierne at få en officiel udtalelse fra Elon Musk, men på Twitter har han reageret på TMZ's historie om sagen i en yderst munter tone, der ikke umiddelbart viser de store bekymringer for et eventuelt søgsmål.

'It's not a flamethrower, Mr. Escobar' (det er ikke en flammekaster, red.), skriver han og henviser til flammekasterens navn 'Not-A-Flamethrower', som firmaet var nødsaget til at give produktet for at kunne sælge det på lovlig vis.

Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

Elon Musk har under et tidligere interview med den amerikanske tv-vært og skuespiller Joe Rogan forklaret, hvorfor der ikke er tale om en flammekaster:

»Det er bare en slags blæselampe formet som et luftgevær. Det er ikke en ægte flammekaster. Det var vi meget tydelige omkring. Det er ikke en ægte flammekaster, da flere lande dermed ville forbyde os at sælge den. For at løse problemet, kaldte vi den for 'Not-A-Flamethrower'.«

Da flammekasteren blev sat til salg på The Boring Companys hjemmeside, blev den markedsført med beskrivelsen 'verdens sikreste flammekaster. Den blev solgt for 300 dollars.