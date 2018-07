Otte thailandske fodbolddrenge og deres træner er stadig fanget dybt inde i Tham Luang-grotterne, og det er et kapløb med tiden at få dem ud, før det er for sent. Mens hele verden holder vejret og beder for drengene, er der hjælp på vej til den besværlige og livsfarlige redningsaktion fra multimilliardæren og Tesla-ejeren Elon Musk.

På Twitter har Musk delt en video af en ubåd i ministørrelse, som er blevet lavet specifikt til redningsaktionen og netop nu er på vej mod Thailand, skriver flere internationale medier, herunder CNN.

I videoen øverst i denne artikel kan du se videoptagelser af et testforsøg med miniubåden.

'Mini-ubåd ankommer om cirka 17 timer. Forhåbentlig nyttig. Hvis ikke, vil den måske være det i en fremtidig (rednings)aktion,' skrev Elon Musk på Twitter sent søndag aften.

'Mini-ubåd ankommer om cirka 17 timer. Forhåbentlig nyttig. Hvis ikke, vil den måske være det i en fremtidig (rednings)aktion,' skrev Elon Musk på Twitter sent søndag aften.

Det er ingeniører fra Elon Musks raketfirma SpaceX, som har lavet ubåden baseret på de informationer om redningsaktionens udfordringer, de fik under et besøg i Thailand i weekenden. Ubåden er ifølge Musk i 'drengestørrelse' og er lavet af en sølvrør, som normalt anvendes på en af SpaceX' raketter. Metalrøret skulle både være robust, så let, at det kan bæres af to dykkere, og så smalt, at det kan komme igennem selv meget små huller. Der er også installeret oxygenflasker, så passagererne ikke kommer til at lide af iltmangel.

Det lyder som kærkomne nyheder for de thailandske myndigheder, som kæmper mod uret for at få de resterende otte fodbolddrenge og deres træner ud af grotten, før monsunregnen begynder og vandstanden vil stige yderligere. Når først regnen begynder, vil det være umuligt at komme ind i grotterne indtil oktober - og da vil det være alt, alt for sent at få drengene ud i live.

Selv for meget erfarne dykkere er det en skræmmende vej ud i det fri, som der venter de otte thailandske fodbolddrenge. Det forklarer en af de dykkere, som deltog i redningsaktionen søndag, hvor de første fire drenge blev bragt i sikkerhed.

»Hullet er meget lille. Jeg bliver nødt til at tage min ilttank af for at kravle igennem. Mens jeg gør det, mærker jeg klipperne både mod mit bryst og min ryg,« siger dykkeren, der gerne vil være anonym, til Reuters.

De i alt 12 drenge og deres træner gik for to uger siden ned i de naturligt skabte Tham Luang-grotter. Uheldigvis startede et kraftigt regnvejr, mens de opholdt sig nede i grotterne, og de smalle passager blev fyldt med vand.

I ni dage ledte redningshold og dykkere efter dem. Håbet svandt, men til sidst fandt et hold britiske dykkere drengene. Men faren er langt fra overstået endnu.

De thailandske myndigheder forklarer, at redningsaktionerne fortsætter mandag morgen klokken 8 lokal tid.