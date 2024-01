Over en længere periode har Aftonbladet skrevet historier om, hvordan der på Madagaskar bliver brugt børnearbejdere til fremstilling af dele til elbiler.

Og nu kan det svenske medie afsløre, hvordan en af de helt store spillere, Tesla, er forbundet til to store, kinesiske leverandører, der køber mica – et såkaldt glimmer-mineral – som udvindes af børnearbejderne.

Mineralet har længe været brugt til blandt andet makeup og billak, men efterspørgslen er steget markant, siden dets evne til at isolere elbilbatterier blev kendt.

Ifølge Aftonbladet er eksporten fra Madagaskar femdoblet på ti år, og det anslås, at 11.000 børn udnyttes i minerne.

Mediet har undersøgt, hvem der køber det knuste mineral, og her er to store kinesiske producenter, Pamica og Glory Mica, dukket op.

Det har straks været sværere at finde ud af, hvem kineserne eksporterer til, da Kina i stor stil holder disse informationer hemmelige. Modsat er det dog for USA, og derfor har Aftonbladet kunnet finde frem til forsendelser af 'glimmerprodukter' fra Pamica og Glory Mica til USA fra 1. oktober 2022 og frem.

På listen over modtagere er blandt andet Tesla.

Aftonbladet kan kortlægge 43 leverancer af forskellige typer glimmerisolering fra Glory Mica til Tesla i førnævnte periode.

Bestillinger, der har haft en samlet vægt på flere hundrede tons.

Tesla er ikke det eneste bilfirma på listen. Også Volvo og BMW er blandt køberne.

Aftonbladet har i flere dage forsøgt at få en kommentar fra Tesla, men det eneste svar har været en mail med tre forskellige dokumenter om Teslas firmapolitik. Heri er der intet nævnt om mica.

BMW er til gengæld vendt tilbage med et svar:

'Vi kan bekræfte, at Glory Mica er en del af vores leverandørnetværk. I henhold til vores indkøbsbetingelser er de forpligtet til at overholde lovkrav og omfattende miljømæssige og sociale standarder og skal også videregive disse til deres underleverandører. Dette omfatter også et klart forbud mod børnearbejde,' skriver de.

Aftonbladet har også – under dække af selv at ville købe mica – været i kontakt med Glory Mica.

Herfra lød det, at der ikke findes en måde, hvorpå det med sikkerhed kan siges at mineralerne, de køber fra Madagaskar, ikke er udvundet af børnearbejdere.