Elon Musk beskyldes for at have brudt aftale om ikke at tweete oplysninger, der kan påvirke aktiemarkedet.

Stifteren af elbilproducenten Tesla, iværksætteren Elon Musk, er endnu engang kommet i problemer med det amerikanske børstilsyn (SEC).

Den 47-årige Tesla-direktør beskyldes således for at have brudt en aftale om ikke at offentliggøre tweets, der kan påvirke aktiemarkedet, uden først at have fået godkendelse til det.

Ifølge tilsynet viser Musk dermed foragt for retten.

Tilbage i september sidste år indgik Musk og Tesla et forlig med SEC, efter at Musk havde skrevet tweets, der vildledte investorerne.

Forliget betød blandt andet, at Musk og hans selskab skulle betale 40 millioner dollar - svarende til omkring 260 millioner kroner.

Samtidig blev det bestemt, at Musk fremover skulle have godkendt tweets, der kunne påvirke aktiemarkedet.

Det er den aftale, som SEC nu mener, at Musk har brudt.

19. februar skrev Musk på det sociale medie Twitter, at "Tesla producerede nul biler i 2011, men vil producere omkring 500.000 i 2019".

Ifølge børstilsynet førte det til "markante forstyrrelser af markedet".

I september sidste år sagsøgte SEC Musk for bedrageri som følge af et tweet sendt ud til Tesla-stifterens 22 millioner følgere den 7. august.

- Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar per aktie. Finansieringen sikret, skrev Elon Musk på Twitter.

Men den oplysning var ifølge SEC grebet ud af den blå luft.

- Sandheden og faktum er, at Musk ikke havde diskuteret - og langt fra bekræftet - vigtige betingelser for en aftale, herunder pris, med nogen potentiel finansieringskilde, lød det ifølge Bloomberg News i sagsanlægget.

Det opsigtsvækkende tweet skyldtes ifølge tilsynet noget så banalt som et forsøg fra Musk på at imponere sin kæreste, rapperen Grimes.

Det sagde SEC's Steven Peikin på et pressemøde i forbindelse med sagen:

- Vi hævder, at Musk kom frem til beløbet 420 dollar ved at lægge en præmie på 20 procent på Teslas daværende aktiekurs og derefter runde op til 420 dollar, som følge af det tals betydning i marihuanakulturen og hans tro på, at hans kæreste ville finde det morsomt.

Musk bestred ikke henvisningen til cannabis-koden 420, som er vidt udbredt i Nordamerika. Musk har tidligere offentligt røget marihuana.

